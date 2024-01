- War Hospital arrive !

Publié le Lundi 8 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le plein de mercurochrome

War Hospital sort le 11 janvier 2024. Il sera disponible sur PC, Xbox Series et PS5. Il est signé du studio Brave Lamb et édité par Nacon. Il s'agit d'un mélange de stratégie en temps réel, de survie et de gestion.Vous allez découvrir l'histoire du Major Henry Wells en 1917, un médecin de terrain anglais qui va prendre en charge un hôpital de terrain localisé en France, proche des premières lignes. Il faudra diriger le personnel, traiter les blessés et développer des technologies médicales avec les ressources disponibles. Des choix moraux, avec des incidences parfois terribles, seront à faire.Le jeu a été développé en partenariat avec l'Imperial War Museums, un organisme national britannique de musées militaires qui regroupe l'Imperial War Museum London, le croiseur HMS Belfast, le Churchill Museum and Cabinet War Rooms, l’Imperial War Museum Duxford et l’Imperial War Museum North à Manchester.Une nouvelle vidéo a été publiée.