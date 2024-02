Judas, le nouveau jeu du créateur de BioShock

Publié le Jeudi 1 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Alléchant

Ken Levine, l'un des créateurs de BioShock, développe actuellement, au sein de son nouveau studio Ghost Story Games, le jeu Judas. Il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu, annoncé fin 2022, pourrait sortir cette année.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Elle permet de découvrir la cité spatiale Mayflower, où les habitants s'entretuent à la moindre broutille et où les machines sont maître du commerce. Vous allez incarner Judas, un personnage qui va raconter l'histoire du jeu, et chacune de vos décisions aura un impact sur le scenario.En tout cas, la bande-annonce donne envie.