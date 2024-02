Death Stranding 2, Rise of the Ronin, Until Dawn... les dernières annonces et trailers de la PS5

Publié le Jeudi 1 février 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Du beau et du moins beau

Nouvelle bande-annonce de Death Stranding 2 On the Beach qui s'annonce aussi mauvais que le premier opus

Foamstars rejoindra les jeux du mois de février de PlayStation Plus à compter du 6 février

Helldivers 2 sort le 8 février 2024 sur PS5 et Steam

SEGA présente Sonic X Shadow Generations

Stellar Blade sortira en exclusivité sur PS5 le 26 avril

Silent Hill: The Short Message est maintenant disponible gratuitement sur PS5, découvrez la bande-annonce du remake de Silent Hill 2

Sortie de la nouvelle bande-annonce narrative de Judas par Ghost Story Games

Metro Awakening arrive sur le PS VR2

Bande-annonce de gameplay de Rise of the Ronin : du combat, des déplacements et des choix

Une version améliorée d’Until Dawn sera disponible cette année sur PS5 et PC

Zenless Zone Zero, le jeu d’action-RPG de HoYoverse arrive sur PS5

Square Enix dévoile des infos sur le contenu de la saison 1 de Foamstars

Dave the Diver débarque sur PS5 et PS4 en avril, découvrez l’extension Godzilla

Devenez le vampire ultime dans V Rising, qui sortira sur PS5 cette année

Legendary Tales vous laissera forger votre propre destin de héros de RPG sur PS VR2 dès le 8 février

La nouvelle bande-annonce de Dragon’s Dogma 2 présente la classe Conquérant, sa sortie est prévue le 22 mars

Sony a diffusé un State of Play, ou si vous voulez, quelques annonces, des vidéos, plein d'espoir et plein d'amour, pour cette nouvelle année.Au menu, donc, plein d'infos à retenir :Et autant de vidéos...