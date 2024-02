Dragon’s Dogma 2 dévoile une classe de personnage et du gameplay

Publié le Jeudi 1 février 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Tout beau tout neuf ?

Capcom a dévoilé une nouvelle vidéo de son jeu Dragon's Dogma II. Pour rappel, il est prévu pour le 22 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.Cette nouvelle bande-annonce de gameplay dévoile la classe de personnage polyvalente du Conquérent, réservée au joueur (l'insurgé) et capable d'utiliser toutes les armes. Il peut aussi acquérir toutes les compétences des autres classes. Mais ses compétences de base sont plus faibles.Vous en découvrirez plus également sur la Peste draconique qui infecte les pions et sur les Maistres de classe qui permettront aux joueurs de gagner des compétences de haut niveau.