- SaGa Emerald Beyond dévoile ses personnages, ses armes et son système de combat

Publié le Vendredi 2 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça va chier

SaGa Emerald Beyond, le nouvel épisode de la saga de JRPG, va vous plonger dans l'histoire de Tsunamori, un descendant de la famille Mido, une lignée capable de contrôler des marionnettes kugutsu, et Ameya, plus connue sous le pseudonyme de Yumeha Izumi, est une sorcière de Pulchra qui s'est fait voler ses pouvoirs.Le jeu est signé Square Enix et sera disponible sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC, mais aussi sur iOS et Android dès le 25 avril.La vidéo va vous présenter deux personnages, Bonnie Blair and Formina Franklyn. Bonnie est une ex-marine et Formina une tireuse d'élite.Vous en découvrirez plus également sur le système de combat et les armes.