Jeux de société populaires : il n'y a pas que les jeux vidéos d'horreur et d'adrénaline qui font brûler des calories

Sueurs froides, stress, certains jeux de société ne laissent aucune place au repos. Bien au contraire, mettre vos nerfs à l’épreuve n’est pas seulement du ressort des jeux vidéo d’horreur et d’adrénaline. Jeu de rôle, jeu de questions-réponses, jeu de stratégie, jeu de course contre la montre, voici une sélection de jeux de société populaires qui vont vous faire battre lecœur.

Le jeu de stratégie le Catan

Le Catan est jeu de stratégie où les joueurs doivent construire leurs colonies sur une île fictive. Cela peut sembler sans enjeu. Et pourtant, la réflexion, la négociation, la gestion des ressources et la stratégie sont les clés du succès. La Catan immerge les joueurs dans une sorte de compétition où ils peuvent passer par toute une série d’émotion, du stress à la victoire, en passant par l’espoir et la désillusion.

Le jeu de questions-réponses Trivial Pursuit

Ce fameux jeu de questions-réponses qui met à l’épreuve les connaissances de participants sur des sujets variés est bien plus sportif que l’on pourrait le croire. D’après une étude menée par le casino en ligne Betway, leTrivial Pursuit est dans le top 3 des jeux de société les plus stressants qui fait monter le rythme cardiaque des joueurs lors d'une partie. En effet, l’effervescence du jeu de société plonge les joueurs dans une ambiance compétitive. Face au chrono, une pression de répondre rapidement aux questions règne.

Le jeu d’adresse le Jenga

Le Jenga est un jeu à suspense qui lance aux joueurs un défi aussi bien physique et mental. L’objectif étant de retirer les blocs de la tour sans la faire basculer, le Jenga implique une bonne coordination. Lesparticipants jouent constamment dans le stress et sur le qui-vive face à une tour qui risque de s’effondrer à tout moment.

Le jeu de réflexion le Codenames

Codenames est un jeu de mots et d'association d'idées qui met à l'épreuve la créativité et la communication. Un joueur doit faire deviner au reste de son équipe les mots à l'aide d'indices donnés. Le Codenames se joue sur un rythme rapide qui implique de penser rapidement pour deviner le plus de mots possibles. C’est un excellent exercice mental qui réserve des moments forts en suspense.

Le jeu de rapidité Articulate

Avec seulement 30 secondes pour identifier un maximum de mots, Articulate est un jeu de courses contre la montre. Les joueurs sont sous haute tension pour tenter de décrire des mots à leurs coéquipiers sans les prononcer. S’activer de manière intense pour communiquer sans utiliser la parole est un bon moyen de faire brûler quelques calories aux participants.

Le jeu coopératif Unlock

Inspiré des escape rooms physiques, le jeu de société Unlock Legendary Adventures met les joueurs au défi de résoudre des énigmes pour s'échapper d'une situation critique en un temps limité. La pression du chronomètre, le besoin de coopération rapide et la quête constante de solutions créent une atmosphère stressante et captivante.

Moments palpitants, dose de stress, battements de cœur accélérés…Tous ces jeux de société se démarquent par leur capacité à maintenir les joueurs sous tension du début à la fin.