- Mario vs. Donkey Kong s'offre une bande-annonce et une démo

Publié le Vendredi 2 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

It's a me, it's a you ?

Nintendo a annoncé la disponibilité de la démo de son prochain jeu Mario vs Donkey Kong, en téléchargement gratuit sur le Nintendo eShop. Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 16 février.Dans le jeu, vous devrez sauver les mini-Mario des griffes de Donkey Kong et déjouer ses pièges. Il proposera également un mode coopératif, jouable à deux sur la même console, un joueur incarnant Mario, l'autre Toad.Ce remake d'un jeu sorti sur Game Boy Advance en 2004 proposera un mode de difficulté identique au jeu d'origine, ou un mode détendu, plus simple.Une nouvelle vidéo a également été publiée.