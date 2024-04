- Kill it with Fire 2 est disponible en accÃ¨s anticipÃ©

Publié le Mercredi 17 avril 2024 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Pourquoi avoir donné cette news à l’arachnophobe ?

Amis arachnophobes avec un penchant pour la violence, réjouissez-vous car Kill It With Fire 2 est désormais disponible en accès anticipé sur Steam.Dans ce jeu, les araignées ont en effet envahi tout l’univers et vous êtes un exterminateur, quelqu’un destiné à les affronter. Sautez dans un portail interdimensionnel et faites le ménage !Vous pouvez d’ailleurs découvrir la bande-annonce qui prend la forme d’un live-action, une sorte de comédie pour l’occasion.