Rauniot, point-and-click post-apo, est sorti sur PC

Publié le Jeudi 18 avril 2024 à 10:32:17 par Julia Bourdin

Road trip en Finlande

Le studio finlandais Act Normal Games a annoncé que Rauniot, un jeu d’aventure en point-and-click isométrique est à présent disponible sur PC via Steam, GOG et Green Man Gaming.L’histoire du jeu se déroule en Finlande en 1975 alors que des catastrophes naturelles ont tendu les populations. Finalement des émeutes, conflits massifs et guerres ont décimé la planète : des continents ont coulé, des zones sont radioactives, les enfants meurent ou mutent, les femmes les rejoignent souvent, et, esseulés, les hommes se mettent au cannibalisme car la nourriture manque.Bref, que du fun. Ils ne mentaient pas en parlant d’”atmosphère mélancolique finlandaise”.Dans tout ça, vous incarnez Aino, un des chanceux à faire partie d’un groupe. Mais le voyage pour survivre n’est pas facile et vous aurez besoin de détermination. Le jeu comporte en effet de multiples puzzles qui peuvent être résolus de bien des façons et dans des ordres différents.