- No Rest for the Wicked est sorti en accès anticipé

Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Pas de repos pour les braves

No Rest for the Wicked est un nouvel action-RPG signé Private Division et Moon Studios. Il vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam Le jeu vous entraîne sur l'île de Sacra où, après la mort du roi Harol Bolein, le royaume est en proie au chaos. Les prétendants au trône se déchirent et une peste frappe l'île. Vous allez partir à l'aventure dans l'espoir de restaurer la paix et la justice.Il vous faudra explorer des cavernes mais aussi grimper vers des cimes montagneuses à la recherche de trésors...Le jeu sortira plus tard dans l'année, sur PC mais aussi sur Xbox Series et PS5.