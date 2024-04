Kingdom Come: Deliverance II annoncÃ© pour cette annÃ©e

Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On se la rejoue médiéval

Sorti il y a 6 ans maintenant, Kingdom Com Deliverance avait beaucoup fait parler de lui en bien... et en moins bien. Assez conséquent, bourré de bonnes idées, il ne s'était pas donné les moyens de ses ambitions comme vous pouvez le lire dans notre test paru à l'époque Warhorse studios remet le couvert avec une suite directe, baptisée sobrement Kingdom Com Deliverance II et qui reprend là où le premier opus s'est arrêté, pour peu que vous ayez terminé le jeu...Deux nouvelles cartes, deux fois plus grandes que le premier volet, permettront de voyager dans la Bohème du XVe siècle et découvrir notamment la République Tchèque, avec le célèbre château de Trosky et la ville minière de Kuttenberg.Les développeurs assurent que même si vous n'avez pas joué au premier, vous pourrez prendre la partie en vol et débuter avec cette suite. Elle sortira cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.Une premier vidéo a été mise en ligne.