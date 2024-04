Vigor arrive bientÃ´t et gratuitement sur PC

Publié le Jeudi 18 avril 2024 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Décidément, le post apo dans le grand nord aujourd’hui…

Bohemia Interactive annonce que son looter-shooter Vigor arrivera bientôt en accès anticipé sur Steam. Dès le mois de mai, les joueurs PC pourront partir à la découverte des vestiges d’une Norvège ravagée par la guerre. Ils rejoindront 20 millions de joueurs sur Xbox, PS et Switch.Les joueurs pourront acheter le pack Reinforcements qui offrira aux propriétaires de jouer ensemble pendant l’accès anticipé, des consommables, un titre et un uniforme exclusifs. Ils pourront également profiter de l’accès anticipé à la 18ème saison qui introduit la grenade fumigène, la nouvelle carte Eikevjen Shootout, des améliorations du corps à corps et le fusil d’assaut M14.A noter qu’une fois l’accès anticipé terminé, les progrès des joueurs seront effacés mais le contenu du pack restera.Rendez-vous donc en mai pour l’accès anticipé et en fin d’année pour la sortie du jeu complet.