EA Sports F1 24 dévoile son mode carrière et ses innovations

Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Encore plus mieux que les années précédentes

Electronic Arts sortira son nouvel opus de jeux de Formule Un, EA Sports F1 24, le 31 mai prochain. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Les développeurs nous assurent que ce nouvel opus bénéficiera d'une meilleure précision des commandes, grâce au nouveau Système de Conduite Dynamique. Ajoutez une nouvelle physique de suspension, un modèle de pneu amélioré, une simulation aérodynamique avancée et de nouvelles options de configuration du moteur et de la voiture.Les circuits de Silverstone, Spa-Francorchamps, Jeddah Corniche et Lusail ont été mis à jour.De plus, le mode carrière a été totalement repensé. Cette nouvelle histoire a été écrite en collaboration avec Max Verstappen. Vous pourrez incarner un pilote de F2, un pilote ou de F1 ou créer votre propre pilote.Un programme de fidélité récompensera les joueurs possédant les versions 2021, 2022 ou 2023 du jeu, avec une remise de 15% sur l'Edition Champions en cas de précommande. Et en bonus, les joueurs recevront les livrées de McLaren et Alpine de 2023, automatiquement transférées dans ce nouvel opus 2024.