The Crow, le 21 août au cinéma

Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Il va y laisser des plumes

Le film culte The Crow, sorti en 1994 et qui a connu quelques suites malheureuses et rapidement oubliées, connaîtra un reboot cette année.Inspiré d'une série de Comics créée par James O'Barr, The Crow est un film signé Rupert Sanders et mettra en scène Bill Skarsgård, FKA Twigs et Danny Huston.Une société en perdition et gangrenée par la violence, un amour intense brisé par un meurtre sauvage et une résurrection en super-héros badass qui se prend pour un corbac.J'ai quand même comme un doute.