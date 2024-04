- Darkest Dungeon II arrive sur PS4 et PS5 le 15 juillet

Publié le Vendredi 19 avril 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La diligence est toujours en retard

RPG au tour par tour signé ICO et Red Hook Studios, Darkest Dungeon II est sorti sur PC l'année dernière et il y a rencontré un certain succès. Le voilà qui débarque le 15 juillet prochain sur PS4 et PS5. Il y sortira en même temps que son DLC " The Binding Blade "Pour rappel, le jeu vous propose d'incarner une douzaine de héros et de parcourir le monde à bord d'une diligence, dans le but d'éviter l'apocalypse.Cinq régions, cinq boss de fin et un hub de méta-jeu (Comme la sombre ville du premier opus) avec des améliorations persistantes entre les run vous attendent.Du tout bon, en tout cas.