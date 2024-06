- Tiny Terry's Turbo Trip est sorti

Publié le Vendredi 31 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

I'm blue dabadi dabada

Le jeune et petit Terry rêve d'aller dans l'espace au volant de sa petite voiture. Pas facile à faire quand on habite la petite ville d'Aspergeflotte. Mais pas impossible. Vous allez, de rencontre en rencontre, de quêtes en missions, aider Terry à atteindre les étoiles.Un jeu d'aventure délirant où vous pourrez attraper des insectes, détruire des objets à foison, creuser des trous parce que c'est cool et surtout, porter plein de chapeaux différents.Le jeu est signé Super Rare Originals et vient de sortir sur Steam , au prix de 17,49 €. Un jeu sans prise de tête qui va à cent à l'heure.