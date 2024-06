- Schim : un jeu d'ombres et de dessins

Publié le Vendredi 31 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Frogger noir

Vous êtes un Schim. L'âme et l'esprit d'un objet, d'un être... malheureusement, vous avez été séparé de votre alter égo. Vous allez tenter de retrouver l'humain auquel vous êtes lié. Petite particularité : vous ne pouvez vous déplacer que d'ombre en ombre. Sautant de l'une à l'autre telle une grenouille, vous allez parcourir le monde alors que chaque personne, chaque animal vaque à ses occupations... Schim est un jeu dessiné, à l'ambiance particulière, aux couleurs passées, qui utilise des mécaniques de jeu de plateformes.Ça a vraiment l'air sympa, c'est prévu pour le 18 juillet, sur Steam, et une démo est d'ores et déjà disponible gratuitement si vous voulez tester le jeu.