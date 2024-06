Les meilleurs jeux et activités de simulation en 2024

Publié le Vendredi 31 mai 2024 à 09:29:59 par Exterieur



Grâce aux consoles de dernière génération et à l’amélioration saisissante des graphiques ainsi que des mécaniques de jeu, les simulations sont… de plus en plus proches de la réalité. Tantôt délaissées ces dernières années au profit de genres comme les RPG ou les FPS, les simulations reviennent sur le devant de la scène et animent streams, parties et compétitions. L’occasion rêvée pour faire une revue du propriétaire et s’intéresser aux meilleures simulations auxquelles il est possible de jouer en 2024. Au programme, activités historiques, simulations sportives et références vidéoludiques absolues.Un millésime qui risque de faire office de référence durant de nombreuses années ! Voici la réussite que mérite de connaître Milestone avec son nouveau jeu lié à la licence officielle de MotoGP. Comme pour la Formule 1 et les autres catégories de promotion, l’univers de la MotoGP jouit d’une immense popularité à l’échelle internationale mais côté jeux vidéo, la déception était souvent de taille et surtout, pas à la hauteur de la notoriété connue par la compétition dans la vraie vie.Après une cuvée 2023 décevante, MotoGP 24 s’est avancé depuis mars dernier, comme l’un des jeux de l’année, tous genres confondus ! Il faut dire que Milestone a semble-t-il écouté les critiques et surtout, su améliorer son opus phare. L’immersion générale est exceptionnelle, tout comme le gameplay et la physique grandement améliorés pour offrir des sensations uniques à la manette. Le réalisme est criant et l’ajout de détails croustillants ainsi que la refonte visuelle des circuits change la donne pour l’une des meilleures simulations des dernières années.Il y a deux écoles en ce qui concerne le poker en ligne et les autres jeux de cercle parfois disponibles. Il arrive qu’ils soient considérés comme des jeux vidéo ou à l’inverse, comme de simples activités numériques. Dans tous les cas et qu’importe la conclusion, leur création et évolution a incontestablement changé la face du divertissement numérique.Sous l’impulsion d’une plateforme comme PokerStars qui a su démocratiser la discipline en dévoilant la regle poker texas holdem , des stratégies, des fonctionnalités novatrices et toutes formes de conseils, le poker en ligne est désormais un pan majeur du divertissement avec en prime, une simulation immersive depuis chez soi grâce au mode en réalité virtuelle. Activité majeure et appréciée partout dans le monde, le poker en ligne se doit d’entrer dans la sphère des simulations ludiques tant son aura a grandi ces dernières années.Où donner de la tête ? Entre les opus sportifs ou les vraies simulations immersives, le choix est vaste mais surtout, possible sur tous les domaines. Nous aurions pu parler de la frénésie autour de Farming simulator et des nombreuses compétitions d’eSport organisées avec ce titre mais puisque l’univers routier est tout aussi plébiscité, notre choix s’est porté vers la franchise Euro Truck.Cela semble presque démentiel et irréel. Pourtant, les simulations routières et notamment grâce à l’accès démocratisé vers les volants et autres périphériques du genre continuent de truster les premières places de bon nombre de classements de jeux vidéo.Pour profiter d’une toute nouvelle ère, il faudra encore se montrer patient et attendre quelques semaines avec la sortie du nouveau “MFS” prévu dans le courant de l’année 2024. Cependant, vous pouvez toujours profiter de l’opus sorti en 2020 pour une simulation dont les caractéristiques se montrent encore indécentes. Au point que certains pilotes professionnels d’avions de ligne et autres jets n’ont de cesse d’encenser les créateurs de ce titre au rendu particulièrement édifiant sur PC !Les studios Asobo ne se reposent néanmoins pas sur leurs lauriers puisque la prochaine édition promet d’embarquer des aventures inédites. La recherche en mer ou le sauvetage en montagne compteront parmi les nouvelles missions disponibles sur MFS 2024 et aujourd’hui, il s’agit probablement de l’un des jeux vidéo les plus attendus des prochains mois.