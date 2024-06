- Helix: Descent N Ascent, un jeu noir et blanc

Publié le Vendredi 31 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

T'as de grands yeux, tu sais

Dans des décors en noir et blanc, vous allez évoluer au milieu d'un monde étrange, fait de puzzles... Vous explorerez un monde cryptique, étrange, à la recherche d'une civilisation disparue.Helix: Descent N Ascent est un jeu d'aventure et de réflexion indépendant, développé par le studio Badass Mongoose. Il est prévu pour 2025, sur PC et Nintendo Switch.Il s'inspire notamment des BD franco-belges des années 70, où les auteurs exploraient les possibilités de mondes SF étranges. L'expérience se veut autant ludique qu'artistique.