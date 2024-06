Gundam Breaker 4 : Une sortie le 29 Août 2024 sur PC et consoles

Publié le Jeudi 20 juin 2024 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Customisez votre robot

Créez votre robot et venez le mettre à l'épreuve dans GUNDAM BREAKER 4. Construisez, customisez, combattez et brisez vos ennemis. Mais découvrez l'histoire des personnages de la licence et devenez le meilleur combattant.GUNDAM BREAKER 4 est un jeu solo ou en coopération de combat et de construction. Pour construire et améliorer votre robot, il vous faut détruire les robots adverses pour récupérer des matériaux. Pour le combat il vous est désormais possible d'utiliser deux armes en simultané et même d'en combiner certaines. Le jeu offre aussi un mode Diaporama qui vous permet de créer des scènes de combats complexes en articulant vos personnages comme vous le souhaitez et en choisissant parmi les nombreux décors et effets spéciaux.GUNDAM BREAKER 4 est développé par CRAFTS & MEISTER Co et est édité par Bandai Namco Entertainment Inc. Le jeu sortira le 29 août 2024 sur Steam , Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5. Les précommandes du jeu sont déjà disponibles au prix de 59,99 €.