Vice-versa 2 : La critique du film

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Nous sommes des émotions réprimées !

Parce qu'elle vient tout juste de sortir de l'adolescence (si, si), c'est Clémentine qui est allée voir le film Vice-Versa 2, le nouvel opus des studios Pixar, en avant-première.Sylvain a boudé et a dit que si, d'abord, lui aussi il sort de l'adolescence et même qu'il n'en est jamais tout à fait sorti d'ailleurs, et que mince alors, crotte, caca, c'est lui qui s'occupe normalement des critiques ciné sur Gamalive et puisque c'est ça, qu'il retenait son souffle jusqu'à ce qu'on accepte qu'il aille aussi voir le film.C'est surtout parce que Sylvain qui va voir un film, c'est 1h30 à 2h de calme et de sérénité à la rédaction, qu'on a finalement accepté qu'il y aille.Bref, la critique de Vice-Versa 2, c'est 2 fois plus de critique. Vivement Vice-Versa 3 que je me joigne à l'écriture...