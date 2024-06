- ACE ATTORNEY INVESTIGATIONS COLLECTION : Une sortie annoncée pour le 6 Septembre 2024

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 12:20:00 par Clémentine Carrasqueira

Objection !

Les jeux Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter et Ace Attorney Investigations 2 : Le Pari du Procureur vont être inclus dans la compilation Ace Attorney Investigations Collection. Encore une fois vous incarnez le procureur Benjamin Hunter devez enquêter sur deux crimes sanglants. Trouvez la vérité mais attention car votre statut de procureur est mis en danger.Ace Attorney Investigations Collection est une compilation de deux jeux Ace Attorney, des jeux d'enquêtes solo. Vous pourrez rejouer aux deux jeux présent tout en profitant d'une amélioration de l'aspect visuel et des animations (il est tout de même possible de jouer avec les graphismes d'origine), un mode Histoire qui simplifie les enquêtes et permet de suivre plus simplement l'histoire ainsi qu'une galerie d'illustration et de nouvelles bandes sons arrangées. Pour résoudre les enquêtes il vous faudra être attentif aux différents témoignages afin de démêler le vrai du faux, trouver des indices sur les scènes de crime et relier les informations entre elles pour faire éclater la vérité.Ace Attorney Investigations Collection est signé CAPCOM et sortira le 6 Septembre 2024 sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.