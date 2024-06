Flint: Treasure of Oblivion se dévoile en vidéo

Publié le Jeudi 20 juin 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mille millions de mille sabords

Suivez les aventures du capitaine Flint, de son second Billy Bones, à la recherche d'un trésor légendaire, en compagnie d'un équipage de pirates sanguinaires ! Pillez ! Attaquez ! Coulez ! Et pas de quartier !Flint: Treasure of Oblivion est un RPG tactique se déroulant au 18e siècle, durant l’âge d’or de la piraterie. Il sortira à la fin de l'année sur PC, PS5 et Xbox Series. Signé de l'éditeur Microids et du développeur Savage Level, le jeu s'inspire des règles des jeux de rôle papier, à base de jets de dés. Vos hommes rajoutent des bonus à votre navire selon leurs aptitudes, vous aurez aussi des cartes spéciales à utiliser durant les combats... au fil de l'aventure, vous glanerez de nouvelles compétences, de nouvelles cartes...Les développeurs ont voulu s'éloigner du folklore habituel romancé autour des pirates de cette période pour livrer une ambiance bien plus proche de la réalité historique, donc bien plus sombre.A noter la particularité du tiotre : la narration se fera via des planches de BD originales.