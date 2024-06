Creatures of Ava annoncé pour le 7 août sur PC et Xbox Series

Publié le Jeudi 20 juin 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Une Vic ami-ami

Co-développé par les studios espagnols Inverge Games et Chibig, édité par 11 bit studios, le jeu Creatures of Ava est annoncé pour le 7 août prochain, sur PC et Xbox Series. Le jeu sera aussi disponible via le Xbox Game Pass.Il s'agit d'un jeu de sauvetage de créatures : Le monde est en proie à une épidémie baptisée "le flétrissement" qui transforme les créatures sauvages autrefois pacifiques en animaux agressifs. Vous incarnez Vic, une jeune aventurière de 22 ans qui va tenter de guérir ces animaux et sauver la planète. Il ne s'agira pas de les capturer, mais de se lier d'amitié avec eux et de les sauver.Co-créé par Rhianna Pratchett, le scénario du jeu vous entraîne dans un monde fantastique avec des créatures originales. Le jeu veut mettre l'accent sur l'impact de l'homme sur son environnement et pousser à réfléchir à des solutions pour préserver la Nature.