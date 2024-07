Gori - Cuddly Carnage : Une sortie prévue pour le 29 Août 2024

Publié le Mercredi 10 juillet 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Des licornes et du sang

Incarnez Gori, un petit chat trop mignon, qui est le dernier espoir pour l'humanité. Pourquoi ? Parce que le monde a été envahi par des licornes mutantes tuant tout sur leurs passages. Mais heureusement vous êtes là pour mettre un terme à ce règne de terreur et tuer tous ces cauchemars.Gori: Cuddly Carnage est un jeu solo de combat dans le genre beat them all. Pour avancer dans le jeu il vous faut traverser des zones en accomplissant des objectifs et détruisant toutes les licornes sur votre passage. Maîtrisez votre overboard et toutes les armes les plus farfelues que vous trouvez sur votre chemin. Tuez tous vos enemies et baignez vous dans les marres de sang qu'ils perdent.Gori: Cuddly Carnage est un jeu développé par Angry Demon Studio et édité par Wired Productions. Le jeu sortira le 29 Août au prix de 21,99 € sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.