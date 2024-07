Space for Sale entre en Early Access le 30 Juillet

Publié le Mercredi 10 juillet 2024 à 10:15:00 par Rose Perthuisot

La folie des grandeurs

Avez-vous déjà eu l’envie de devenir promoteur immobilier ? Non ? Et bien dans Space for Sale vous pourrez quand même, mais dans l’espace. Votre mission est de construire des logements confortables pour les extraterrestres qui auront fait appel à vos services.Le plus important dans cette quête d’habitation ? L’emplacement ! Vous devrez partir à travers le système solaire pour dénicher la pépite qui vous ramènera le plus de profit. Mais attention, certaines espèces locales qui étaient là bien avant vous, ne sont pas particulièrement fans des étrangers. Il vous faudra aller dans leur sens et faire un travail de groupe pour pouvoir espérer cohabiter sainement.Faites grandir votre entreprise et explorez plein de planètes différentes. Satisfaites vos clients et améliorez vos structures en observant la faune et la flore locale. Vous pourrez même faire votre business à deux car la coop est disponible.Développé par Mirage Game Studios, il sera sur Steam le 30 juillet pour 19,99 € en Early Access, mais une démo est déjà disponible !