- Sapiens : La mise à jour multijoueurs disponible à partir du 19 Juillet

Publié le Mercredi 10 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Ouga Bouga

Incarner un homo sapiens et créez votre tribu dans le jeu Sapiens. Explorez les environs, recrutez des membres, donnez leur un métier et une utilité et construisez ensemble sur le monde entier.Sapiens est un jeu solo de survie, de gestion et de simulation qui va obtenir un mode multijoueur le 19 Juillet 2024. Le jeu permettait déjà de créer sa tribu et d'explorer les environs pour récolter des ressources, mais avec la nouvelle mise à jour on passe au niveau supérieur. Désormais les PNJ seront plus poussés car gérés par une IA, le monde s'étend désormais à la terre entière, il est désormais possible d'assigner plusieurs membres à une seule tâche mais surtout il est possible de jouer en multijoueurs et s'entraider tout en construisant sa propre tribu.Sapiens est signé Majic Jungle et le jeu est disponible au prix de 20,99 € sur Steam