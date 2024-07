- GLADIATOR II : La bande annonce officielle

Publié le Mercredi 10 juillet 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

J'aurai ma revanche, dans cette vie ou dans l'autre.

Suite du film à succès GLADIATOR, sorti en 2000, Ridley Scott revient avec GLADIATOR II qui sortira en salle le 13 Novembre 2024.Dans le film, on suivra l'histoire de Lucius, le fils de Lucilla et neveu de Commode. Il participe à une guerre lui faisant perdre une proche signant le début de sa haine de Rome et de son désir de vengeance. Ne souhaitant que prendre sa revanche, il entre dans l'arène pour tuer les responsables.Bien qu'avec une bande annonce qui laisse à désirer, le film semble tenir des promesses d'actions et de combats dans des décors variés et travaillés. On espère cependant que GLADIATOR II ne sera pas une sorte de mauvaise copie du 1 avec le même schéma de perte d'un proche puis vengeance dans l'arène, que nous a très bien donné le premier opus, et nous offrira quelque chose d'un peu plus poussé et différent.GLADIATOR II est réalisé par Ridley Scott avec un scénario de David Scarpa et réunit au casting Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Djimon Hounsou, Spencer Treat Clark et bien d'autres.