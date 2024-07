- Shift Legacy Collection sur PC le 7 aout

Publié le Mercredi 10 juillet 2024 à 11:00:00 par Rose Perthuisot

Tourne et retourne

Avec plus de 100 niveaux, Shift Legacy Collection nous propose un dernier titre avant la fermeture définitive de la série de jeux Flash.Joué par plus de 25 millions de personnes, vous incarnez un héros dans un monde en noir et blanc et pouvez inverser les niveaux grâce à la mechanique du “shift”.Traversez pleins de niveaux bourrés de casse tetes ou de pieges mortels et frayez vous votre chemin en faisant de votre sol votre plafond.Redécouvrez tous les opus de la série, allant des énigmes simples du Shift original à la coordination de plusieurs personnages du Shift 4. Que vous soyez ancien fan ou nouveau joueur, préparez vos réflexions car le jeu saura vous surprendre, et de la bonne manière.Développé par Antony Lavelle, il sera disponible le 7 août prochain sur Steam et peut déjà être ajouté à votre liste de souhaits.