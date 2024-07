(Test) Sharkoon Skiller SGM35, une souris d'entrée de gamme au bon rapport qualité-prix

Publié le Mardi 16 juillet 2024 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Pas de quoi faire de vagues

Une souris gaming filaire premier prix de chez Sharkoon, la Sharkoon Skiller SGM35 arrive avec ses 2 coloris, noirs et blanc car on fait dans l'originalité mais au moins ça reste élégant. Heureusement, on peut compter sur l'éclairage RGB sur le côté droit pour mettre un peu de paillettes dans nos vies.Parfait pour la bureautique et les gamers occasionnels, cette petite créature électroniques qui, contrairement à sa cousine à fourrure, ne grignotent pas votre fromage mais plutôt votre patience lorsque sa batterie décide de mourir en plein milieu d'une réunion importante, n'aura pas ce problème puisqu'elle est filaire. Il faudra donc penser à la débrancher pour la jeter contre le mur lors d'un excès de colère sur un jeu. Et l'éclater contre le mur ça vous le pouvez puisque la Sharkoon Skiller SGM35 est au prix très abordable d'environ une vingtaine d'euros.