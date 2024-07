- OutRage: Fight Fest sort aujourd'hui

Publié le Mardi 16 juillet 2024 à 11:45:00 par Rose Perthuisot

Ah oui tout ça ?

Aujourd’hui marque la sortie de OutRage : Fight Fest. Développé par ThunderPunch Games, vous allez pouvoir découvrir ce qu’est le vrai chaos en combattant, vous et jusqu'à 15 de vos amis, dans une arène.Dans une réalité parallèle à la nôtre, un sérum rare qui confère une invulnérabilité temporaire et une force surhumaine a été découvert. C'est grâce à ça que s'organisent des combats chaotiques et plutôt violents car vous pourrez vous balancez des voitures dessus. Ici, un milliardaire vous offre la possibilité de participer à ce tournoi de combats de poings, mais, en échange, il souhaite obtenir le droit de récolter votre Rage.La Rage, c’est ce que vous récoltez quand vous infligez des dégâts aux autres, en les lançant, par exemple, dans une flaque de lave. Plus votre Rage augmente, plus vous devenez puissants.Vous aurez le choix entre plusieurs personnages, chacun ayant des capacités uniques mais avec un point commun, la volonté de foutre le bordel. Dans cette arène clandestine, tout peut servir d’arme, donc innovez et surprenez vos ennemis.Disponible aujourd’hui sur Steam