- Darkest Dungeon II : Disponible dès maintenant sur consoles

Publié le Mardi 16 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Affrontez vos erreurs

Embarquez dans un univers sombre au bords de l'apocalypse. Heureusement pour lui, vous et vos compagnons de routes êtes là pour arronger les choses et empêcher le monde de s'écrouler.Darkest Dungeon II est un RPG solo d'action, de stratégie et de combats en tours par tours. Pour avancer dans le jeu, il vous faudra compléter des quêtes et combattres des ennemis afin d'obtenir de nouvelles ressources. Vous pouvez par la suite améliorer vos personnages et acheter des objets qui vous seront utiles au combats. Soyez vigilants à créer une équipe équilibrée afin d'être le plus efficace dans les combats.Darkest Dungeon II est un jeu signé Red Hook Studios. Il est disponible sur Steam depuis le 8 mai 2023 au prix de 38,99 € et est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.