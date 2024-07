Blasphemous 2, l'édition collector physique arrive en Europe

Publié le Lundi 22 juillet 2024 à 10:45:00 par Rose Perthuisot

Moins de blabla plus de mousse

Développé par The Game Kitchen, Blasphemous 2 est un jeu de type metroidvania dans lequel les joueurs poursuivent l’histoire du DLC “Wound of Eventide” du jeu original. Le retour du Miracle avait été annoncé et la naissance d’un enfant miraculé allait tout changer. Les joueurs incarnent Le Pénitent et explorent un monde rempli d’ennemis torturés et de boss titanesques.Mêlant action intense et exploration, ce jeu en magnifique pixel art est exigeant et demandera des compétences affutés de combat. Vous aurez des options de personnalisations d’équipements et d'améliorations de vos compétences. Plusieurs nouvelles armes pourront avoir la chance de rencontrer votre paume aguerrie afin de parsemer la pénitence.Découvrez un monde vaste et nouveau, dans lequel les personnes que vous croiserez vous donneront soit des quêtes soit de l’aide. Dans les deux cas, vous devrez affronter l’histoire et le destin afin de percer cet univers et ses secrets.L’édition collector du jeu comprendra, en plus du jeu complet sur console, un boîtier Steelbook, une pièce en métal Marque du Martyre, plusieurs cartes d’art, un guide du jeu de plus de 60 pages et pleins d’autres belles choses. Elle sort aujourd'hui sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X pour 99,99 €. Le jeu original est disponible sur Steam pour 29,99 €.