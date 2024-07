Diablo IV - Vessel of Hatred : Une sortie prévue le 8 octobre 2024

Publié le Lundi 22 juillet 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Les plus faibles mourront

Diablo IV: Vessel of Hatred fait son entrée en tant qu'extension du jeu Diablo IV. Le jeu nous plongera dans la région de Nahantu et nous fera découvrir l'histoire de la classe des sacresprits. Dès le plus jeune âge les enfants sont sélectionnés selon leur potentiel et envoyés à la mort dans le monde des esprits. Seuls les plus forts en reviennent vivants et avec un grand pouvoir, celui de créer des liens avec des esprits et d'utiliser leurs pouvoirs.Diablo IV: Vessel of Hatred est une extension du jeu Diablo IV, sorti en 2023, d'action de combats et d'aventures. Pour avancer dans le jeu, il faudra réussir à maîtriser les quatres esprits gardiens : jaguar, gorille, aigle et mille-pattes, afin de combattre des démons grâce à l'énergie spirituelle. Dans cette extension, il vous est possible de choisir un esprit principal pour obtenir des bonus puis au niveau 30 d'en choisir un secondaire. Au niveau 15 une nouvelle quête pour la classe sacresprit est débloquable et des nouveaux objets légendaires seront collectables.Diablo IV: Vessel of Hatred est signé Blizzard Entertainment et sera disponible le 8 Octobre 2024 sur Steam , PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.