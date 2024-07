Coridden : Un playtest disponible dès maintenant

Publié le Lundi 22 juillet 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Chevauche tes copains

Incarnez un des quatres adelphes et partez à la découverte de la cité légendaire d'Aasha dans Coridden. Pour atteindre votre but il vous faudra affronter un grand nombre de monstres. Mais heureusement pour vous, vous bénéficiez d'une capacité de métamorphose vous permettant de vous transformer en tous vos ennemis vaincus. Prenez leur apparence et compétences et partez à l'aventure.Coridden est un jeu d'action, d'aventure et d'exploration ou en multijoueurs jusqu'à 4 joueurs. Pour avancer dans le jeu il vous faudra maîtriser votre forme humaine et la faire évoluer pour augmenter vos compétences et en faire de même avec vos formes bestiales pour affronter des ennemis de plus en plus forts. Le mode de jeu en coopération offre la possibilité de jouer différents adelphes avec des capacités variées, mais aussi de chevaucher vos alliés pour former une cavalerie. Un nouveau trailer montrant les différentes classes jouables est sorti. Il vous sera donc possible de choisir en quel monstre vous transformer pour cumuler des bonus avec votre classe humaine pour plu sde notions de stratégie.Coridden est un jeu développé par Aftnareld et édité par Anshar Publishing. Un playtest est disponible sur Steam en dès maitenant.