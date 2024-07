Kunitsu-Gami - Path of the Goddess : Disponible depuis le 19 Juillet 2024

Publié le Lundi 22 juillet 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Des villageois, des animaux paisibles et des gros monstres

Débarquez sur une montagne frappée d'une horrible malédiction. Le jour, purifiez les villages et préparez-vous pour la tombée de la nuit. La nuit, combattez des hordes d'Ikoku afin de protéger la prêtresse. Explorez les environs, protégez les villageois et la prêtresse et détruisez la corruption qui s'abat sur la montagne dans Kunitsu-Gami: Path of the Godess.Kunitsu-Gami: Path of the Godess est un jeu solo d'action, de stratégie et d'exploration. Pour avancer dans le jeu vous devez explorer des zones et affronter des hordes de monstres. Cependant vous n'êtes pas seul. En aidant les villageois vous pouvez aussi les recruter pour vous aider au combat. Où allez-vous les placer ? Quels rôles allez-vous leur donner ? Mettez vos talents de stratège à l'oeuvre et ne laissez rien au hasard. Le jeu se déroule dans un monde inspiré du folklore japonais qui se ressent à travers le design des personnages et ennemis mais aussi dans les chorégraphies de combats du personnage principal.Kunitsu-Gami: Path of the Godess est signé CAPCOM et est disponible depuis le 19 Juillet 2024 sur Steam , PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.