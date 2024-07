- Barbie Project Friendship : Sortie prévue le 25 octobre

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 10:30:00 par Stacy Bozor

Tu peux être tout ce que tu veux !

À l’occasion des 65 ans de la célèbre franchise de Mattel, un tout nouveau jeu d’aventure va voir le jour. Incarnez Barbie et Barbie (Malibu et Brooklyn) dans leur nouveau projet avec tous leurs amis. Pour restaurer le centre communautaire de Malibu Waves, tous les fans de l’iconique poupée pourront s’adonner à diverses tâches comme la fabrication de glaces avec Ken, la rénovation de l'arcade avec Teresa et la personnalisation de scooters avec Nikki.L’aventure principale se jouera en solo et plusieurs mini-jeux seront jouables en co-op locale, pour pouvoir s’amuser à deux. Les différents collaborateurs insistent sur la dimension amicale et créative du jeu, comme Erika Winterholler, responsable du développement commercial chez Mattel, ou encore Ann Austen, figure emblématique de plusieurs séries à succès Barbie.Le jeu sera disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X et Series S, sur PC (Steam), le Microsoft Store, et Nintendo Switch.