A Little to the Left: Extra Tidy Edition débarque sur Switch en version physique

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 09:45:00 par Rose Perthuisot

Miaou ?

Développé par Max Inferno, A Little to the Left est un jeu de puzzle relaxant où les joueurs doivent trier, empiler et organiser des objets ménagers dans des arrangements précis, tout ça sous le regard d’un chat espiègle. Les puzzles se cachent parmi les objets du quotidien comme des verres ou bien des caisses de rangement et proposent plusieurs solutions à chaque fois, rendant l'expérience agréable et satisfaisante. Le chat, quant à lui, se fera un malin plaisir de perturber votre organisation en glissant ses pattes sur votre écran.L’édition Extra Tidy contient bien évidemment le jeu de base, mais aussi ses deux extensions Cupboards et Drawers et Seeing Stars et près de 60 niveaux supplémentaires. Les plus psychorigides d’entre vous seront donc ravis d’apprendre que cela fait plus de 160 puzzles au total, promettant un rangement haut en couleurs. Egalement, vous aurez chaque jour des puzzles uniques via “The Daily Tidy Delivery”.Déjà disponible sur PC, PS5 et Switch en édition digitale, A Little to the Left: Extra Tidy Edition arrivera sur la console de Nintendo en version physique le 18 octobre prochain.Alors à vos marques, prêts ? Rangez !