Sortie de Last Whisper

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 09:30:00 par Rose Perthuisot

Ça fait beaucoup là, non ?

Développé par MxzGaming Studio, Last Whisper est un jeu de survie en multijoueur dans un monde post-apocalyptique. Comment c'est possible ? Des industries voulant implanter des puces dans le cerveau des gens pour les reduire en esclavage n’ont pas fait l’unanimité et on déclenché une rebellion du monde entier. Les 1% les plus riches, voyant que leur plan ne fonctionnait pas et qu’ils perdaient, ont décidé de répandre un virus comme dernier recours. Plot twist, ça a transformé quasi tout le monde en zombie.Certains ont survécu, et il est maintenant temps pour eux de reconquérir la surface du globe plus de 30 ans après le drame.Vous serez seul (ou alors avec vos quelques amis) dans ce monde hostile, mais surtout mal accompagné par des zombies. Explorez des zones comme des villes ou des déserts pour essayer de trouver les ressources nécessaires à votre survie. Fouillez des bunkers et affrontez les boss qui se trouvent sur votre chemin. Vous devrez fabriquer les meilleures armes car les combats contre eux ne seront pas aisés mais les meilleures récompenses seront à la clé. Faites face aux conditions météorologiques et aux températures car elles changeront votre manière de survivre.Le jeu vient de sortir et est disponible sur Steam pour 13,79 €.