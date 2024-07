KIBORG : Arena arrive le 13 août

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

C'est toujours les chauves les plus dangereux dans les jeux

Développé par Sobaka Studio, KIBORG: Arena, le prologue du jeu d’action rogue-lite, fait son entrée dans l'arène le 13 août prochain.Dans ce jeu, vous incarnez Morgan Lee, un clone du chef de la résistance, et vous devrez vous battre dans le colisée de la planète prison Sigma. Survivez aux vagues mortelles d’ennemis pour remporter de l’argent qui soutiendra la résistance. Affirmez votre pouvoir et montrez que vous êtes le meilleur aux autres factions.Rassemblez vos ressources et votre argent pour débloquer des améliorations permanentes. Vous pourrez tirer sur des soldats avec des armes à feu mais aussi écrabouiller vos ennemis avec des capacités cybernétiques. Découvrez des technologies pour devenir plus fort et surtout pour pouvoir le montrer à coups de poings.Disponible le 13 août sur Steam et prévu pour la fin d’année 2024 pour Xbox Series X|S et PlayStation 5, ce prologue sera gratuit. Il est déjà ajoutable en liste de souhait sur Steam