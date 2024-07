- Earl vs. the Mutants : Disponible depuis le 18 Juillet 2024

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

On va réguler la population de mutants

Incarnez Earl, un exterminateur chevronné, plusieurs fois employé du mois. Mais après une apocalypse nucléaire, Edna, votre patronne, vous envoie réguler un autre type de nuisibles : des mutants. L'avenir de l'humanité repose sur vos épaules alors embarquez dans votre 4x4 et écrasez moi tout ça.Earl vs. the Mutants est un jeu roguelike solo d'action. Pour avancer dans le jeu vous devez explorer des zones tout en tuant un maximum de mutants. Pour celà, vous débloquez différents véhicules et améliorations qu'il vous faut habilement combiner afin d'avoir la combinaison la plus destructrice. Vous êtes aussi amenés à vous battre contre des boss alors observez bien ce qui est le plus efficace contre lui et détruisez le.Earl vs. the Mutants est un jeu signé Falling State Inc et qui est disponible sur Steam depuis le 18 Juillet 2024 au prix de 2,99 €.