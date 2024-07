- Enter the Chronosphere sera présenté à Tiny Teams 2024

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 11:00:00 par Rose Perthuisot

Enter the Chronosphere est un roguelike bullet hell développé par Effort Star. Il fera son entrée à Yogscast’s Tiny Teams 2024 sous sa dernière version alpha du 8 au 15 août.Dans ce jeu ou le temps est l’une des mécaniques principales, le moindre mouvement ou attaque, finalement la moindre action qu’effectuera le joueur fera avancer le temps. Si vous restez immobile, vos balles flotteront dans les airs en quête de leur très prochaine cible pendant que vous planifierez votre tour. Les joueurs auront donc la possibilité d’explorer un jeu aussi stratégique que rapide.Ils auront toutes sortes d’armes qui sortent de l’ordinaire à leur disposition comme des ovipositeurs insectoïdes (aucune idée de ce que c’est) ou bien des choses plus communes tel le fameux fusil à double canon (simple, basique). Combattez pour déverrouiller des compétences ainsi que de nouveaux modes de jeu et enfoncez vous dans les différents mondes des Chronosphères.Pour les joueurs qui aiment le tour par tour sans pour autant perdre une après midi entière parce que votre pote met 3 plombes à jouer, il est fort probable que ce jeu règle vos problèmes. Avec son gameplay rapide et sa DA coloré, ce jeu n’a pas encore de date de sortie définie. Vous pourrez tout de même l'ajouter à votre liste de souhaits Steam