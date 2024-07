- Cats on Duty : Arrive le 29 juillet sur Steam et Epic Store

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 10:45:00 par Stacy Bozor

Même énervés, ils restent mignons

Les chats, des créatures adorables (et très sournoises) qui ne manquent pas d’alimenter Internet avec leurs prouesses. Cette fois-ci, nos amis poilus à quatre pattes décident de sortir l’artillerie lourde. De quoi nous créer plus de divertissements.Avec des graphismes en pixel façon Minecraft, ce RTS inspiré par Plants vs Zombies et Tower Swap, Cats on Duty prend le meilleur du genre et l'améliore avec des mécaniques de match-3 captivantes. Défendez votre territoire avec une armée de chats, chacun ayant des capacités uniques, contre des ennemis redoutables comme des zombies et des boss épiques. Personnalisez et améliorez votre équipe, explorez des environnements variés et profitez de graphismes colorés.Cats on Duty est développé par Prikol Team et édité par ESDigital Games. Il sera donc prochainement disponible sur Steam et l'Epic Store. La sortie sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch est prévue pour plus tard dans l’année.