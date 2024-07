- Dragon Age : The Veilguard dévoile le casting de ses doubleurs

Publié le Mardi 23 juillet 2024 à 11:15:00 par Rose Perthuisot

Quand sauver le monde devient un sport d'équipe

Dernier opus de la célèbre série de jeu de rôles développé par BioWare, Dragon Age : The Veilguard nous plonge dans l’univers de Thedas. Les joueurs auront le plaisir d’incarner un Veilguard, un héros choisi pour protéger le monde contre des forces obscures, et notamment d’anciens dieux corrompus s'étant libéré de leur prison. Ce protecteur, c’est Rook, et maintenant c’est vous. Enfin vous êtes elle quoi. Bref vous m’avez compris. Accompagné de 7 compagnons, chacun ayant une histoire unique, vous formerez la Garde du Voile. Connu pour sa narration permissive, Dragon Age vous laissera décider de qui vous voulez être.Maintenant les présentations faites, présentons les doubleurs ! En effet, le jeu a dévoilé son casting de voix tout en annonçant sa présence au Comic Con de San Diego. Les fans pourront donc en apprendre davantage sur les personnages et leurs doubleurs, qui parleront de leur inspiration et notamment de leur manière de rendre les héros vivants et caractériels. Rook aura notamment 4 voix différentes en anglais, avec deux représentations britannique et américaine, si c’est pas beau ça.Distingué par sa capacité à combiner gameplay, jeux de rôle et narration immersive, Dragon Age : The Veilguard promets une aventure pleine de rebondissements qui convaincra autant les fans de la série que les nouveaux joueurs. Ils peuvent d'ores et déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits Steam ainsi que sur PS5 et Xbox Series X/S.