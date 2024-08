Sonic 3 â€“ Le Film : Une bande annonce vient dâ€™Ãªtre dÃ©voilÃ©e

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 10:20:00 par Marie Vallée

C'est Sonic mais en noir et rouge

Une bande annonce a été dévoilée pour le prochain film Sonic. Dans ce troisième opus de la série, Sonic, Tails et Knuckles se retrouvent face à Shadow, un mystérieux et puissant ennemi aux pouvoirs inédits. La Team Sonic est rapidement dépassée par les évènements et se retrouve à devoir former une alliance improbable pour tenter de sauver le monde. Le film est réalisé par Jeff Fowler et au casting nous pouvons retrouver : Jim Carrey, Ben Shwartz, James Mardsen, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub et les nouveaux venus Alyla Browne, Krysten Ritter et Keanu Reaves dans le rôle de Shadow. La sortie du film en salle est pour Noël, le 25 décembre.