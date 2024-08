Pokemon Go : les Dynamax sont là

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 10:10:00 par Romain Cappelletti

Des pokémon géants apparaissent dans les villes !

Petit à petit, le jeu Pokémon Go rattrape les générations de Pokémon et, si à sa sortie (il y a 8 ans déjà !), le jeu ne proposait que les pokémon de la 1ere génération, c'est aujourd'hui la 8e génération qui est à l'honneur (Epée et Bouclier).En effet, la prochaine saison de Pokémon Go, qui durera du 3 septembre au 3 décembre 2024, est centrée sur l'arrivée des combats Max. Durant cette saison, les joueurs pourront capturer et faire combattre des pokémon Dynamax : des pokémon spéciaux particulièrement gigantesques.De plus, un évènement spécial sera disponible du 10 au 15 septembre, dans lequel les joueurs pourront croiser des pokémon particulièrement recherchés (mais pas que) en version Dynamax : Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Rongourmand et Moumouton.