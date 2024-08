Worms Armageddon â€“ Anniversary Edition annoncÃ© pour le 26 septembre

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le ver à moitié plein

Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Le jeu vidéo, en ce temps-là, mettait des armées de petits vers de terre qui se foutaient sur la tronche à grands renforts de fusils mitrailleurs et surtout de lance-roquettes, prompts à dézinguer aussi le décor dans lequel ils évoluaient.Worms, c'est une série culte tombée, malheureusement, en désuétude aujourd'hui alors que putain, qu'est-ce qu'on a pu se marrer avec ces jeux quand même. La preuve, j'en ai toujours deux ou trois exemplaires qui traînent sur ma bécane... juste au cas où...Team17 vient d'annoncer la sorie de Worms Armageddon – Anniversary Edition pour le 26 septembre, sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Pour fêter les 25 ans du jeu, vous retrouverez une nouvelle édition avec des graphismes améliorés, des contrôles adaptés aux consoles et même la version GameBoy Color incluse, qui sera donc jouable sur ces consoles.Ajoutez du bonus avec des interviews de développeurs et des dessins et le tour est joué.