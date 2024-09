- Mythwrecked : Ambrosia Island : Des coins de détente pour faire une pause

Publié le Lundi 23 septembre 2024 à 10:00:00 par Marie Vallée

Le chant des sirènes aurait-il quelque chose à voir là dedans ?

Mythwrecked : Ambroisia Island est un jeu dans lequel le joueur incarne Alex, une randonneuse qui s’est retrouvée naufragée sur la mystérieuse île méditerranéenne d’Ambroisie. Elle découvre rapidement qu’elle n’est pas seule en ces lieux : l’île est peuplée par les dieux grecs. Toutefois, ces derniers ne savent plus qui ils sont et Alex devra les aider à retrouver la mémoire pour pouvoir quitter les lieux. Elle pourra obtenir l’aide des dieux en développant une amitié avec eux : plus ils sont proches plus ces derniers sont prêts à l’aider en utilisant leurs pouvoirs divins. L’île cache de nombreux trésors et l’exploration permettra à Alex de trouver différents objets divins perdus qui aideront les dieux à retrouver leurs souvenirs. Au fur et à mesure de l’aventure, de nouveaux sujets de conversation se débloquerons et certains sujets plus sensibles pourront être abordés une fois la confiance des dieux acquise. L’histoire aborde les thèmes de l’amitié, de la famille et de la communauté.Un trailer récemment publié présente les coins de détente et les cassettes que l’ont peut trouver dans le jeu. Au cours de son exploration, Alex pourra trouver différentes cassettes permettant d’écouter de la musique. Pour compléter sa collection elle pourra échanger des cassettes rares avec les dieux. Différents coins de l’île sont aménagés pour que le joueur puisse se poser, écouter de la musique et apprécier l’environnement.Mythwrecked : Ambroisia Island est développé par Polygon Treehouse et édité par Whitethorn Games. Sa sortie est prévue pour cette année sur PC via Steam et Xbox One et Series X|S.