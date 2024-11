- Skygard Arena sort en accès anticipé

Publié le Lundi 18 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le combat des îles flottantes

Skygard Arena est un MOBA qui sort en accès anticipé sur Steam , dès ce soir. Le jeu vous entraîne à Skygard, où 5 factions se sont réfugiées sur des fragments flottant dans le ciel, après la destruction du monde suite à un cataclysme.Depuis, pour éviter la guerre incessante entre chaque faction, un tournoi est organisé chaque année pour savoir qui définira la répartition des ressources. Cette année, en plus, un couronne sera offerte au vainqueur et lui confèrera des pouvoirs magiques...Le jeu se déroule au tour par tour. Il faudra choisir 3 héros ainsi que leur persona. En effet chaque héro a deux facettes, lui donnant des compétences différentes que vous pouvez exploiter en jeu. Douze héros et vingt-quatre personas ainsi que de nombreux objets sont à votre disposition pour établir votre tactique.