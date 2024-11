- Mistery : le nouveau jeu de survie multijoueur en playtest

Publié le Lundi 18 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et en vidéo. Et en Kickstarter.

Mistery vient de lancer une nouvelle phase de Playstest, sur Steam. Rendez-vous sur leur page pour en demander l'accès. Mais ce n'est pas tout : le jeu s'offre une nouvelle vidéo présentant l'histoire que vous allez vivre, et a aussi lancé un tout petit Kickstarter , avec un ridicule objectif dont ils sont... ridiculement loin à l'heure où l'on écrit ces lignes.Pour rappel, le jeu vous plonge dans la peau d'un membre du personnel dans un site perdu en pleine forêt. Le site tombe en ruines et des anomalies apparaissent et vous attaquent... Vous allez devoir, pendant la journée, récupérer des ressources, fabriquer et améliorer les armes, préparer votre abri et vos défenses... avant de lutter pour repousser les vagues d'ennemis qui vous assaillent.Vous devrez aussi explorer le bâtiment et réparer ce qui est réparable dans le but de remettre le site en marche. 20 personnages différents sont proposés, chacun avec ses propres talents qu'il faudra améliorer au fil du temps.